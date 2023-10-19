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حركة حماس تدعو إلى النفير العام يوم غد الجمعة في كافة مدن الضفة الغربية المحتلة نصرةً لغزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:26
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