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الرئيس ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا طلب من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء جنوب لبنان وغزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 10:03
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