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ميقاتي: التعبير عن الرأي حق مشروع، ولكن التعديات على الناس والجيش والقوى الامنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية امر مرفوض

Lebanon 24
19-10-2023 | 10:12
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