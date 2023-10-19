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مجلس الوزراء يُوافق على خطة عمل "الأشغال" لمواجهة أي خطر على البنى التحتية (أم تي في)

Lebanon 24
19-10-2023 | 10:49
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