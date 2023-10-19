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الهدوء الحذر يعود إلى القطاع الغربي وتوقف القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية (MTV)

Lebanon 24
19-10-2023 | 11:44
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