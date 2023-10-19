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المدير العام لمنظمة الصحة: من غير المؤكد أن تدخل المساعدات الانسانية إلى غزة اعتباراً من الجمعة (أ.ف.ب)

Lebanon 24
19-10-2023 | 11:47
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