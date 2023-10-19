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مُسيّرة إسرائيلية تنفذ غارة بصاروخين على أحد بساتين الوزاني - جنوب لبنان
Lebanon 24
19-10-2023
|
12:05
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