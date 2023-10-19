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وزارة الخارجية الأميركية تصدر "تحذيراً عالمياً" لرعاياها من احتمالات شن متطرفين لهجمات أو القيام بأعمال عنف وجرائم كراهية ضدهم (الحرة)

Lebanon 24
19-10-2023 | 12:08
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