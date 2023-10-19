معلومات "لبنان24": مجموعة من المدنيين حُوصروا أمام موقع العباد الإسرائيلي وغير قادرين على الإنسحاب بسبب القصف الإسرائيلي المباشر على خراج بلدة حولا الجنوبيّة

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