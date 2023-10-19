Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية (الحدث)

Lebanon 24
19-10-2023 | 13:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي برصاص زميل له عن طريق الخطأ أمس قرب قلقيلية بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
19/10/2023 20:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تشديد أمني إسرائيلي مكثف على الحواجز في الضفة الغربية (الحدث)
lebanon 24
19/10/2023 20:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة دوليف في الضفة الغربية
lebanon 24
19/10/2023 20:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات عند الحدود مع لبنان
lebanon 24
19/10/2023 20:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2023-10-19
13:48 | 2023-10-19
13:43 | 2023-10-19
13:16 | 2023-10-19
13:13 | 2023-10-19
13:07 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24