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البنتاغون كلف فريقا بإجراء مسح لمخزونات الذخيرة والأسلحة الدقيقة لتزويد إسرائيل بها (بوليتيكو)

Lebanon 24
19-10-2023 | 13:13
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