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الجيش الإسرئيلي: معظم الرهائن لدى حماس أحياء ولديهم بعض الجثث (العربية)

Lebanon 24
19-10-2023 | 13:16
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