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رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في الخارج خالد مشعل: حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد (العربية)

Lebanon 24
19-10-2023 | 13:43
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