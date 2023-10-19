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"لبنان24": الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق مُستعمرة مسكاف عام شرق بلدة العديسة
Lebanon 24
19-10-2023
|
13:48
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