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الداخلية الفلسطينية: انهيار مبنى تابعا لكنيسة الروم الارثوذوكس وسط غزة جراء الغارات الإسرائيلية (سبوتنيك)

Lebanon 24
19-10-2023 | 15:17
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