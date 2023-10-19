القناة 13 الاسرائيلية: تقديرات المنظومة الأمنية في اسرائيل تشير إلى أن الصواريخ التي أطلقت من اليمن كانت موجهة نحو إسرائيل وأسقطتها بارجة بحرية أميركية

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