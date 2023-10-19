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وزارة الداخلية في غزة: سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء استهداف إسرائيل كنيسة بها نازحون في غزة (الحدث)

Lebanon 24
19-10-2023 | 16:04
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