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بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس تستنكر قصف إسرائيل أحد مباني كنيستها في غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
19-10-2023 | 16:43
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