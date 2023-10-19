Advertisement

أخبار عاجلة

بطريركية القدس: إسرائيل تستهدف المؤسسات الكنسية التي تقدم خدمات إنسانية في غزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 19:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس تستنكر قصف إسرائيل أحد مباني كنيستها في غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
20/10/2023 04:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
منظومة القبة الحديدة في إسرائيل تعترض صواريخ كانت تستهدف القدس (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/10/2023 04:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يبحث مع مسؤولين أوكرانيين التقدم في مجال التصدي للفساد وتأمين استقلالية المؤسسات التي يمثلونها (الحرة)
lebanon 24
20/10/2023 04:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد المستشفى.. القوات الإسرائيلية تستهدف كنيسة في غزة! (فيديو وصور)
lebanon 24
20/10/2023 04:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:16 | 2023-10-19
21:16 | 2023-10-19
21:10 | 2023-10-19
19:25 | 2023-10-19
19:17 | 2023-10-19
19:15 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24