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استمرار الاشتباكات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي بمخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
19-10-2023 | 23:55
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