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المطران حنا: نناشد العرب جميعاً ونحن حتى لا نعاتب من حرف بوصلته من أجل إعادة توجيه البوصلة لنصرة غزة

Lebanon 24
20-10-2023 | 01:22
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