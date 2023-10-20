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جهاز الشابك الإسرائيلي يؤكد لـ "سي ان ان": اعتقال المتحدث باسم حماس في الضفة الغربية حسن يوسف (الحدث)
Lebanon 24
20-10-2023
|
03:59
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