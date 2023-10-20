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التلفزيون العربي نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: توزيع 3 آلاف قطعة سلاح على إسرائيليين

Lebanon 24
20-10-2023 | 04:14
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