Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: مفاوضات متقدمة مع الأطراف المعنية لضمان بدء إدخال المساعدات لغزة بأسرع وقت (العربية)

Lebanon 24
20-10-2023 | 04:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الألمانية: نناقش مع الأمم المتحدة وشركائنا كيفية إدخال المساعدات الإنسانية لغزة من معبر رفح
lebanon 24
20/10/2023 14:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: نناقش مع الأمم المتحدة وشركائنا كيفية إدخال المساعدات الإنسانية لغزة من معبر رفح (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/10/2023 14:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: يجب تمكين موظفي الأمم المتحدة من إدخال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
20/10/2023 14:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: ندعو الجيش في الغابون لضمان سلامة الرئيس وعائلته (العربية)
lebanon 24
20/10/2023 14:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:48 | 2023-10-20
07:42 | 2023-10-20
07:36 | 2023-10-20
07:32 | 2023-10-20
07:29 | 2023-10-20
07:28 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24