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بيان قمة مجلس التعاون وآسيان: إدانة جميع الهجمات على المدنيين ودعوة كل الأطراف إلى وقف دائم لإطلاق النار (العربية)

Lebanon 24
20-10-2023 | 05:29
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