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رئيس الحكومة:نأمل نجاح الضغوط التي تمارس على العدو الاسرائيلي في وقف العدوان على غزة والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للاراضي اللبنانية

Lebanon 24
20-10-2023 | 05:31
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