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هيئة البث الإسرائيلية: إصابة حارس أمن في مستوطنة مارجاليوت في الجليل الأعلى جراء هجوم شخص مسلح

Lebanon 24
20-10-2023 | 06:01
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