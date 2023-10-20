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لبنان 24: استهدف رجال المقاومة الإسلامية قبل قليل موق الرمثا داخل مزارع شبعا خراج بلدة كفرشوبا بقصف صاروخي

Lebanon 24
20-10-2023 | 06:43
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