رئيس مجلس إدارة شركة ​"طيران الشرق الأوسط​" محمد الحوت: لا معلومات لدينا حول إستهداف المطار في لبنان وكل المعطيات التي وصلتنا تؤكد أن التصعيد جنوباً سيبقى ضمن قواعد الإشتباك (الجديد)

Lebanon 24