Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس إدارة شركة ​"طيران الشرق الأوسط​" محمد الحوت: لا معلومات لدينا حول إستهداف المطار في لبنان وكل المعطيات التي وصلتنا تؤكد أن التصعيد جنوباً سيبقى ضمن قواعد الإشتباك (الجديد)

Lebanon 24
20-10-2023 | 07:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميدل إيست" تجلي طائراتها.. والحوت: لا يوجد لدينا معلومات حول إستهداف المطار
lebanon 24
20/10/2023 17:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "الجديد": زيارة وزيرِ الخارجية الى سوريا لن يشارك فيها أي وزير لبناني وانما اللواء الياس البيسري والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى
lebanon 24
20/10/2023 17:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": تأكيد مقتل العنصر في حركة "فتح" علي الرّستم جراء الإشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة اليوم
lebanon 24
20/10/2023 17:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": إصابة المطلوب رائد عبده في حي حطين داخل مخيم عين الحلوة بعد إستهدافه خلال الإشتباكات من قبل قوّة خاصة تابعة لحركة "فتح"
lebanon 24
20/10/2023 17:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:41 | 2023-10-20
10:36 | 2023-10-20
10:34 | 2023-10-20
10:32 | 2023-10-20
10:29 | 2023-10-20
10:29 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24