25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الحوت لـmtv: بالامس تلقينا إشارة الغاء التأمين ويسري مفعولها يوم الأحد وشركات التأمين سمحت لنا بتسيير رحلات مع خفض التأمين بقيمة ٨٠ في المئة
Lebanon 24
20-10-2023
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحوت لـmtv: في الـ2006 قُصف المطار وكانت هناك 6 طائرات عالقة في لبنان واستطعنا من خلال اتصالات قمنا بها أن يتم التواصل مع الإسرائيليين لإعطائنا هامشاً من الوقت لإجلاء الطائرات ولكن اليوم الوضع مختلف ومتعلّق بالتأمين
Lebanon 24
الحوت لـmtv: في الـ2006 قُصف المطار وكانت هناك 6 طائرات عالقة في لبنان واستطعنا من خلال اتصالات قمنا بها أن يتم التواصل مع الإسرائيليين لإعطائنا هامشاً من الوقت لإجلاء الطائرات ولكن اليوم الوضع مختلف ومتعلّق بالتأمين
20/10/2023 17:43:07
20/10/2023 17:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوت: مع بداية عملية طوفان الأقصى بدأ القلق عند شركات التأمين ولقد أجرينا تقيماً بالتنسيق معهم (الجديد)
Lebanon 24
الحوت: مع بداية عملية طوفان الأقصى بدأ القلق عند شركات التأمين ولقد أجرينا تقيماً بالتنسيق معهم (الجديد)
20/10/2023 17:43:07
20/10/2023 17:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
التأمين من 75 إلى 50 بالمئة
Lebanon 24
التأمين من 75 إلى 50 بالمئة
20/10/2023 17:43:07
20/10/2023 17:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية.. وتعرفة الاطباء الى 100% مع بداية السنة
Lebanon 24
شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية.. وتعرفة الاطباء الى 100% مع بداية السنة
20/10/2023 17:43:07
20/10/2023 17:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقبوا.. إليكم ما سيحصلُ في مطار بيروت
Lebanon 24
ترقبوا.. إليكم ما سيحصلُ في مطار بيروت
11:57 | 2023-10-19
19/10/2023 11:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن "سن التقاعد" في الجيش
Lebanon 24
هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن "سن التقاعد" في الجيش
13:02 | 2023-10-19
19/10/2023 01:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه باسبور لبناني.. إليك هذا الخبر
Lebanon 24
لمن لديه باسبور لبناني.. إليك هذا الخبر
03:15 | 2023-10-20
20/10/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة قوية في لبنان شعر بها سكان هذه المناطق
Lebanon 24
هزة قوية في لبنان شعر بها سكان هذه المناطق
07:11 | 2023-10-20
20/10/2023 07:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يُحاصر صحافيين ومعلومات عن جرحى!
Lebanon 24
أمرٌ خطير في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يُحاصر صحافيين ومعلومات عن جرحى!
14:23 | 2023-10-19
19/10/2023 02:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:41 | 2023-10-20
البيت الأبيض: إدارة بايدن تطلب نحو 106 مليارات دولار تمويلا إضافيا لأوكرانيا وإسرائيل ولحماية الحدود الأميركية
10:36 | 2023-10-20
تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة (العربية)
10:34 | 2023-10-20
هدوء حذر يسيطر على حدود القطاع الشرقي بعد قصف اسرائيلي طال أطراف العرقوب وتلة العويضة في خراج كفركلا جنوب لبنان وسط تحليق مكثف لطائرات التجسس
10:32 | 2023-10-20
بيان رابع للحزب لغاية الساعة: هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم موقع هرمون بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة
10:29 | 2023-10-20
بيان جديد للمقاومة: هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم موقعي بركة ريشا وراميا بالصواريخ والأسلحة المناسبة
10:29 | 2023-10-20
مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: تعرضت قواتنا قرب مطار بغداد لهجوم بصاروخين اعترضنا أحدهما وسقط الثاني في مخزن فارغ
فيديو
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
20/10/2023 17:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
20/10/2023 17:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
20/10/2023 17:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24