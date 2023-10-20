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الحوت: مع بداية عملية طوفان الأقصى بدأ القلق عند شركات التأمين ولقد أجرينا تقيماً بالتنسيق معهم (الجديد)

Lebanon 24
20-10-2023 | 07:32
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