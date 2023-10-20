الحوت لـmtv: في الـ2006 قُصف المطار وكانت هناك 6 طائرات عالقة في لبنان واستطعنا من خلال اتصالات قمنا بها أن يتم التواصل مع الإسرائيليين لإعطائنا هامشاً من الوقت لإجلاء الطائرات ولكن اليوم الوضع مختلف ومتعلّق بالتأمين

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