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بلجيكا تطلب من رعاياها مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
20-10-2023 | 07:42
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ميقاتي: الطريق الصحيح لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بجمع اللبنانيين على موقف واحد موحد يهدف إلى عودة النازحين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن من دون التسبب بمشكلات لا داعي لها بين اللبنانيين ولا بينهم وبين أشقائهم السوريين
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20/10/2023 17:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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