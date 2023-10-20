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"تاس": وزارة الخارجية تنصح الرعايا الروس بعدم السفر إلى لبنان والأردن والأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
20-10-2023 | 08:38
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