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استهداف مستعمرة يفتاح مقابل بلدة بليدا والجيش الاسرائيلي يرد بقصف مدفعي على اطراف بلدة بليدا كما استهداف موقع ظهر العاصي مقابل ميس الجيل (lbci)

Lebanon 24
20-10-2023 | 09:35
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