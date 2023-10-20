ميقاتي خلال اجتماعه مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك: نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب وندعو لممارسة الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها

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