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لبنان 24: لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن استهداف موقع العبّاد العسكري مقابل بلدة مركبا وان مدفعية الاحتلال تستسهدف اطراف البلدة

Lebanon 24
20-10-2023 | 09:58
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