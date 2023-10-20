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"لبنان 24": حزب الله استهدف موقع بركة ريشا بالصواريخ الموجهة والجيش الاسرائيلي يقصف تلة العويضة - كفركلا

Lebanon 24
20-10-2023 | 10:07
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