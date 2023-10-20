Advertisement

أخبار عاجلة

لبنان 24: لأول مرة القصف الإسرائيلي يطال أطراف بلدة بيت ليف وشمال بلدة راميا

Lebanon 24
20-10-2023 | 10:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: العدو الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة ميس الجبل بالقرب من منطقة كروم الشراقي
lebanon 24
20/10/2023 20:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": مجموعة من المدنيين حُوصروا أمام موقع العباد الإسرائيلي وغير قادرين على الإنسحاب بسبب القصف الإسرائيلي المباشر على خراج بلدة حولا الجنوبيّة
lebanon 24
20/10/2023 20:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف الإسرائيلي طاول بلدة راميا ومحيط موقع الجيش في القوزح والعدو يطلق قنابل مضيئة فوق بلدة راميا
lebanon 24
20/10/2023 20:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتداد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب بعد سقوط صاروخ في شتولا المقابلة للحدود (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/10/2023 20:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:08 | 2023-10-20
13:06 | 2023-10-20
12:55 | 2023-10-20
12:52 | 2023-10-20
12:44 | 2023-10-20
12:39 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24