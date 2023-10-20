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مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: تعرضت قواتنا قرب مطار بغداد لهجوم بصاروخين اعترضنا أحدهما وسقط الثاني في مخزن فارغ

Lebanon 24
20-10-2023 | 10:29
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