Advertisement

أخبار عاجلة

هدوء حذر يسيطر على حدود القطاع الشرقي بعد قصف اسرائيلي طال أطراف العرقوب وتلة العويضة في خراج كفركلا جنوب لبنان وسط تحليق مكثف لطائرات التجسس

Lebanon 24
20-10-2023 | 10:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء المناطق الحدودية في القطاعات الشرقي والاوسط والغربي
lebanon 24
20/10/2023 20:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مكثف لطائرات الإستطلاع الاسرائيلية في أجواء ميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة جنوبًا
lebanon 24
20/10/2023 20:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليقٌ لطيران إسرائيليّ على علو منخفض فوق مناطق القطاع الشرقي من جنوب لبنان
lebanon 24
20/10/2023 20:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حدة القصف الاسرائيلي خفت على تلة الحمامص وكفركلا وسهل الخيام في ظل تحليق مكثف لطيران التجسس الاسرائيلي من نوع "ام كا" بسماء المنطقة
lebanon 24
20/10/2023 20:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:08 | 2023-10-20
13:06 | 2023-10-20
12:55 | 2023-10-20
12:52 | 2023-10-20
12:44 | 2023-10-20
12:39 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24