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إعلام العدو: حتى الأن تم إخلاء 27 ألف مستوطن من 28 مستوطنة عند الحدود مع لبنان بالإضافة الى بدء إخلاء 23 ألف مستوطن من كريات الشمونة

Lebanon 24
20-10-2023 | 10:53
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