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طائرة إستطلاع إسرائيليّة تُحلّق في هذه الأثناء فوق قرى الشهابية وديرنطار والمجادل

Lebanon 24
20-10-2023 | 11:14
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