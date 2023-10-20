Advertisement

أخبار عاجلة

اردوغان: لا يمكن ضمان الأمن عن طريق قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس أو من خلال ذبح الأطفال والنساء والمدنيين

Lebanon 24
20-10-2023 | 11:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عاجز عن وقف القصف على غزة ونحن في طريقنا إلى كارثة إنسانية محققة في غزة وتداعيات إقليمية
lebanon 24
20/10/2023 20:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب عدم تقديم أي مساعدة إنسانية لغزة ما دام مئات النساء والأطفال مختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2023 20:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: أكثر من 3200 شهيد و11000 جريح معظمهم من الأطفال والنساء منذ 7 تشرين الأول
lebanon 24
20/10/2023 20:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال والنساء إثر الهجمات الإسرائيلية على غزة
lebanon 24
20/10/2023 20:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:08 | 2023-10-20
13:06 | 2023-10-20
12:55 | 2023-10-20
12:52 | 2023-10-20
12:44 | 2023-10-20
12:39 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24