24
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
اردوغان: يجب إنقاذ المنطقة من الجنون الذي تدعمه دول غربية ووسائل إعلام
Lebanon 24
20-10-2023
|
11:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: اثنان من الجرحى الذين أصيبوا بالصواريخ المضادة للدروع التي أطلقت من لبنان باتجاه المطلة هم من الجنود (الميادين)
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: اثنان من الجرحى الذين أصيبوا بالصواريخ المضادة للدروع التي أطلقت من لبنان باتجاه المطلة هم من الجنود (الميادين)
20/10/2023 20:19:19
20/10/2023 20:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي سيقوم غداً بجولة على المنطقة الشمالية المتاخمة للبنان
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي سيقوم غداً بجولة على المنطقة الشمالية المتاخمة للبنان
20/10/2023 20:19:19
20/10/2023 20:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعد الرئيس الروسي: هدف مفاوضات التسوية بالمنطقة يجب أن يكون تنفيذ حل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة
Lebanon 24
مساعد الرئيس الروسي: هدف مفاوضات التسوية بالمنطقة يجب أن يكون تنفيذ حل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة
20/10/2023 20:19:19
20/10/2023 20:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام العدو: 5 إصابات بين الجنود نتيجة الصاروخ الذي أطلق من لبنان نحو حنيتا
Lebanon 24
إعلام العدو: 5 إصابات بين الجنود نتيجة الصاروخ الذي أطلق من لبنان نحو حنيتا
20/10/2023 20:19:19
20/10/2023 20:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه باسبور لبناني.. إليك هذا الخبر
Lebanon 24
لمن لديه باسبور لبناني.. إليك هذا الخبر
03:15 | 2023-10-20
20/10/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة قوية في لبنان شعر بها سكان هذه المناطق
Lebanon 24
هزة قوية في لبنان شعر بها سكان هذه المناطق
07:11 | 2023-10-20
20/10/2023 07:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يُحاصر صحافيين ومعلومات عن جرحى!
Lebanon 24
أمرٌ خطير في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يُحاصر صحافيين ومعلومات عن جرحى!
14:23 | 2023-10-19
19/10/2023 02:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت إنفجار في الأشرفيّة... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
سماع صوت إنفجار في الأشرفيّة... ما هي طبيعته؟
11:33 | 2023-10-20
20/10/2023 11:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدة لبنانية تفوز بـ"لقبٍ عالمي".. من هي؟
Lebanon 24
بلدة لبنانية تفوز بـ"لقبٍ عالمي".. من هي؟
13:45 | 2023-10-19
19/10/2023 01:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:08 | 2023-10-20
الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق مارون الراس
13:06 | 2023-10-20
رئيس المجلس الأوربي: لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها وفقا لما يقرره القانون الدولي
12:55 | 2023-10-20
بايدن يُرجّح فتح معبر رفح خلال 24 إلى 48 ساعة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة
12:52 | 2023-10-20
قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب
12:44 | 2023-10-20
الرئاسة التركية: أردوغان بحث مع الرئيس المصري انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في غزة
12:39 | 2023-10-20
مكتب رئيس وزراء بريطانيا: سوناك وعباس أدانا الإرهاب وشددا على أن حماس لا تمثل الفلسطينيين
فيديو
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
20/10/2023 20:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
20/10/2023 20:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
20/10/2023 20:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24