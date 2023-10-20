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اردوغان: يجب إنقاذ المنطقة من الجنون الذي تدعمه دول غربية ووسائل إعلام

Lebanon 24
20-10-2023 | 11:51
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