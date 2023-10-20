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اردوغان: أدعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة

Lebanon 24
20-10-2023 | 11:55
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