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وزير الدفاع الفرنسي: يجب إبقاء لبنان بمنأى عن تداعيات الوضع في الأراضي الفلسطينية (الحدث)

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:06
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