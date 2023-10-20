Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: مقتل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة مارغليوت الذي تسلل من لبنان (الحدث)

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على مركبة لمستوطنين قرب طولكرم وتحييد منفذي العملية
lebanon 24
20/10/2023 20:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نقصف مصادر إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
20/10/2023 20:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مستعمرة المطلة الحدودية مع ⁧‫لبنان‬⁩ بدخول الملاجئ تحسباً لوجود عملية تسلل
lebanon 24
20/10/2023 20:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ مضادّ للدروع على جنودنا الذين كانوا يقومون بأعمال على طول الحدود اللبنانية ونقوم حالياً بضرب أهداف عسكرية تابعة لحزب الله
lebanon 24
20/10/2023 20:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:08 | 2023-10-20
13:06 | 2023-10-20
12:55 | 2023-10-20
12:52 | 2023-10-20
12:44 | 2023-10-20
12:39 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24