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طواقم الإنقاذ تنتشل 18 شهيدا من ركام منزل في رفح تعرض لقصف إسرائيلي الليلة الماضية (الجزيرة)

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:19
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