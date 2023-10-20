Advertisement

أخبار عاجلة

"معاريف" عن الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخين أطلقا من لبنان على إسرئيل قرب بلدة المطلة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين مضادين للدروع قبل قليل من لبنان بالقرب من كيبوتس يفتاح
lebanon 24
20/10/2023 22:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يطلق قذيفة مدفعية على أطراف بلدة رميش بالقرب من الصحافيين
lebanon 24
20/10/2023 22:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق مُستعمرة مسكاف عام شرق بلدة العديسة
lebanon 24
20/10/2023 22:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: سماع دوي انفجارات على الحدود مع لبنان
lebanon 24
20/10/2023 22:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:38 | 2023-10-20
15:36 | 2023-10-20
15:27 | 2023-10-20
15:19 | 2023-10-20
15:09 | 2023-10-20
14:54 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24